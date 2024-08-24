Азербайджан за увеличение на COP29 финансирования мер по борьбе с изменениями климата

Азербайджан за увеличение на COP29 финансирования мер по борьбе с изменениями климата

Планете грозят сильные природные катастрофы в случае, если своевременно не обуздать изменения климата. Эта мысль рефреном звучала в выступлениях спикеров на состоявшемся 24 августа семинаре для СМИ в связи с предстоящим COP29 в Баку.

Как отметил глава отдела коммуникации UNFCCС (Рамочная конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) Александр Сайер стратегической целью Парижского соглашения по изменениям климата является удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века на уровне 1,5°C или по крайней мере в пределах ниже 2°C.

Даже при сохранении прироста температуры на уровне 1,5C. к концу века растают 7% ледников на Арктике.

2%-ный рост приведет к таянию 16%.

Однако если меры международного сообщества окажутся не эффективными, то уже при 3%-ном росте температуры растают 63% ледников и это повлечет за собой глобальные природные катаклизмы.

По словам Стайера, борьба с изменениями климата требуют все больших инвестиций и Бакинская встреча COP29 будет особенно значима в плане обсуждения вопроса об увеличении финансирования мер по борьбе с изменениями климата.

Если, на Копенгагенской климатической конференции в 2009 году было решено ежегодно направлять на меры по сокращению выбросов парниковых газов около 100 млрд долларов, то сейчас этого недостаточно, в свою очередь заявил главный переговорщик от Азербайджана по COP29, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев.

Основное ожидание от конференции COP, которая пройдет в Баку – определить новый верхний предел этой помощи.

«Ибо прошли годы, мировая экономика изменилась, возросли требования и потребности возросли, и соответственно изменились потребности стран", - отметил Рафиев.

По его словам, в настоящее время ведутся многосторонние переговоры по увеличению финансовой помощи развивающимся странам и ведется работа над стратегией по достижению консенсуса по этому вопросу.

Азербайджан выступит на конференции 14 инициативами, продолжил Рафиев.

Баку в частности, предлагает создать Фонд действий по финансированию борьбы с изменением климата, который будет финансироваться за счет добровольных взносов стран и компаний - производителей ископаемого топлива.

Другие инициативы будут касаться «зеленой энергетики», инвестиций в человеческий капитал, поддержки экологических мероприятий в сельских общинах.

Также Баку предлагает осуществить призыв СOP к мирному разрешению конфликтов с целью мобилизации политических и дипломатических усилий на борьбу с изменением климата.