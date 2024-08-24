Азербайджан приложит все усилия для оказания гуманитарной помощи Украине - Ильхам Алиев
Азербайджан приложит все усилия для оказания гуманитарной помощи Украине - Ильхам Алиев
Ильхам Алиев отправил поздравление Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, в котором говорится:
«Уважаемый господин Президент,
По случаю национального праздника Украины – Дня независимости искренне поздравляю вас и весь ваш народ в вашем лице от своего имени и от имени азербайджанского народа и передаю наилучшие пожелания.
Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, исторически поддерживавших друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений. Нынешний уровень отношений между нашими странами, основанный на взаимном доверии и поддержке, наше эффективное сотрудничество в ряде областей, особенно в сфере энергетики, вызывает удовлетворение.
В соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права, Азербайджан и Украина проявляют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Выражаем намерение приложить все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины.
Я высоко ценю нашу недавнюю встречу с вами в Великобритании и наш обмен мнениями. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия по укреплению азербайджано-украинской дружбы и надежного партнерства, расширению нашего сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а народу Украины – мира и спокойствия.
С уважением,
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики».
Политика
-
- 24 август 2024, 21:17
24 августа в селе Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и не разорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
-
- 24 август 2024, 20:06
Задержанный накануне молодой писатель и общественный активист Самед Шихы отпущен силовиками.
-
- 24 август 2024, 15:09
Служба безопасности Украины заочно возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных наносить удары беспилотниками по Украинской территории и лично координировал 20 таких атак
-
- 24 август 2024, 13:03
Планете грозят сильные природные катастрофы в случае, если своевременно не обуздать изменения климата. Эта мысль рефреном звучала в выступлениях спикеров на состоявшемся 24 августа семинаре для СМИ в связи с предстоящим COP29 в Баку.
Написать отзыв