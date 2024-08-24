Азербайджан приложит все усилия для оказания гуманитарной помощи Украине - Ильхам Алиев

Ильхам Алиев отправил поздравление Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, в котором говорится:

«Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Украины – Дня независимости искренне поздравляю вас и весь ваш народ в вашем лице от своего имени и от имени азербайджанского народа и передаю наилучшие пожелания.

Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, исторически поддерживавших друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений. Нынешний уровень отношений между нашими странами, основанный на взаимном доверии и поддержке, наше эффективное сотрудничество в ряде областей, особенно в сфере энергетики, вызывает удовлетворение.

В соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права, Азербайджан и Украина проявляют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Выражаем намерение приложить все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины.

Я высоко ценю нашу недавнюю встречу с вами в Великобритании и наш обмен мнениями. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия по укреплению азербайджано-украинской дружбы и надежного партнерства, расширению нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а народу Украины – мира и спокойствия.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики».