  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.30 C
  • Воскресенье, 25 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Евросоюз осудил арест Бахруза Самадова

Евросоюз осудил арест Бахруза Самадова

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Евросоюз осудил арест Бахруза Самедова

Евросоюз призвал Азербайджан уважать права молодого политолога, арестованного после публичной критики правительства, на фоне волны арестов журналистов и ученых.

В беседе с издание POLITICO Питер Стано, представитель ЕС по иностранным делам, заявил, что Брюссель "с озабоченностью" следит за делом Бахруза Самедова, "выступающего за мир на Южном Кавказе" молодого ученого, докторанта Карлова университета в Праге.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей