Евросоюз осудил арест Бахруза Самедова

Евросоюз призвал Азербайджан уважать права молодого политолога, арестованного после публичной критики правительства, на фоне волны арестов журналистов и ученых.

В беседе с издание POLITICO Питер Стано, представитель ЕС по иностранным делам, заявил, что Брюссель "с озабоченностью" следит за делом Бахруза Самедова, "выступающего за мир на Южном Кавказе" молодого ученого, докторанта Карлова университета в Праге.