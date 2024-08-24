Евросоюз осудил арест Бахруза Самадова
Евросоюз осудил арест Бахруза Самедова
Евросоюз призвал Азербайджан уважать права молодого политолога, арестованного после публичной критики правительства, на фоне волны арестов журналистов и ученых.
В беседе с издание POLITICO Питер Стано, представитель ЕС по иностранным делам, заявил, что Брюссель "с озабоченностью" следит за делом Бахруза Самедова, "выступающего за мир на Южном Кавказе" молодого ученого, докторанта Карлова университета в Праге.
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