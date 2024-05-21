Азербайджано-грузинские политические консультации
Азербайджано-грузинские политические консультации
Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии состоялся 20 мая в Баку.
Делегации сторон на переговорах возглавляли заместители министров иностранных дел Самир Шарифов и Лаша Дарсалия.
Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах.
Дипломаты отметили также важность продолжения практики взаимодействия и обоюдной поддержки в международных и региональных организациях, трехсторонних и многосторонних платформах с участием Азербайджана и Грузии.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, расширению договорно-правовой базы и разработанным в этом направлении проектам документов.
Азербайджанская сторона информировала грузинских коллег о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для воцарения в регионе устойчивого мира.
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