Азербайджанские политэмигранты требуют освобождения Ф.Халилова и других активистов

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) призвала власти Азербайджана немедленно освободить всех активистов гражданского общества, включая тяжело больного Фамиля Халилова.

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX), в лице Института по правам человека (ИПЧ) и Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) расценивает арест Халилова, как «очередной вопиющий пример несправедливого и политически мотивированного преследования в рамках масштабной репрессивной кампании в канун конференции COP-29”.

В последние месяцы в Азербайджане были арестованы десятки известных журналистов и правозащитников, и общее число политических заключенных достигло 300 человек.

В заявлении указывается, что против Халилова, который постоянно нуждается в помощи третьих лиц из-за паралича обеих рук, 2 мая была организована ничем не оправданная полицейская операция. В ходе обыска полицейские подбросили в дом Халилова наркотики, после чего задержали Халилова, его супругу и детей, доставив их в полицейский участок.

В полиции Халилов отказался разблокировать свой смартфон и ноутбук, которые полицейские изъяли в ходе рейда.

11 летняя дочь правозащитника Шамс Халилова также отказалась разблокировать компьютер и телефон отца. После этого давление было оказано на 8 летнюю дочь активиста Гемер Халилову, которая под давлением разблокировала смартфон отца, говорится далее в заявлении.

Жену Фамиля Халилова, Кичикханум Халилову, также подвергли моральному давлению и оскорблениям.

AZEX считает, что «ярость властей по отношению к Халилову обусловлена его активностью в социальных сетях: особенно на платформе TikTok, где ролики Халилова набирали тысячные просмотры». «Именно поэтому, получив доступ к смартфону Халилова, полиция удалила всего посты и материалы в TikTok. В своих постах правозащитник поднимал проблемы, связанные с нарушением социально-экономических и политических прав лиц с ограниченными возможностями, детей , стариков и женщин», - сказано в заявлении.

В 2015 году, из-за опасений за свою жизнь, Халилов был вынужден с семьей эмигрировать в Швецию. Однако в 2023 г. власти этой страны, посчитав, что Халилову в Азербайджане ничего не угрожает, депортировали его вместе с семьей обратно.

AZEX призвал власти Швеции «начать срочные консультации с властями Азербайджана, с целью содействия в освобождении Фамиля Халилова и оказания помощи членам его семьи».

Коалиция потребовала от властей Азербайджана незамедлительно освободить Фамиля Халилова и всех других представителей гражданского общества и независимых СМИ, включая арестованного недавно известного правозащитника Анара Мамедли. Коалиция считает, что «политически мотивированный арест Анара Маммедли обусловлен его работой по выявлению фальсификаций на прошедших внеочередных президентских и ожидаемых в ближайшие два месяца внеочередных парламентских выборах, которые власти решили провести до конференции ООН по изменению климата - COP-29».

AZEX обратилась к членам ООН с призывом потребовать от Азербайджана полностью обеспечить в преддверии COP-29. свободу собраний, объединения и выражения.

AZEX также потребовала от властей Азербайджана «незамедлительно отменить репрессивные законы, принятые за последние годы для ограничения функционирования институтов гражданского общества, независимых СМИ и политических партий».