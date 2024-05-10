Уголовное дело Анара Мамедли и Имрана Алиева отделено от дела Abzas Media?

Уголовное дело Анара Мамедли и Имрана Алиева отделено от дела Abzas Media?

Уголовное дело в отношении руководителя Центра мониторинга выборов и демократии Анара Мамедли и руководителя сайта "Meclis.info" Имрана Алиева выделено в отдельное производство от «дела Абзас медиа". Такое решение принял следственный орган. Об этом Turan сообщили адвокаты Эльмар Сулейманов и Эльчин Садыгов.

По словам Садыгова, в отношении обоих активистов ведется расследование по обвинению в контрабанде.

Отметим, что решение следствия провести отдельное уголовное расследование в отношении Мамедли и Алиева не исключает вероятность привлечения по этому делу новых лиц.

Управление полиции города Баку, которое проводит расследование, пока не делало заявлений по этому поводу.

Напомним, 30 апреля Анар Мамедли был задержан по обвинению в контрабанда по сговору группой лиц (ст.206.3.2 УК АР).

Руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля по обвинению по статье 206.3.3 УК (контрабанда должностным лицом с использованием служебного положения) и он также арестован.

Многочисленные международные организации, Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли, Имрана Алиева и других арестованных.

Напомним, за последние несколько месяцев были возбуждены уголовные дела против 17 активистов и журналистов, 15 из них находятся в заключении.