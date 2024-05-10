США осудили репрессии против протестующих в Грузии

США в четверг осудили преследование и нападения на активистов гражданского общества, оппозиции и журналистов в Грузии.

"Мы призываем к полному, независимому и немедленному расследованию", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN о последних нападениях на мирных протестующих в Тбилиси.

Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы против протестующих, которые уже более трех недель ежедневно проводят демонстрации против инициированного Кремлем законопроекта об «иностранных агентах».

"Мы глубоко обеспокоены давлением на протестующих против законопроекта", - заявил Миллер.

Он отметил, что Вашингтон уже более 30 лет поддерживает успешное партнерство с Грузией и хотел бы продолжить его. «Еще есть время для совместной работы с Грузией, но для этого грузинскому правительству необходимо изменить курс», - заключил он.

Правительство «Грузинской мечты» отвергло западную критику проекта «иностранного агента» и отклонило приглашение Вашингтона к взаимодействию на самом высоком уровне, как недавно сообщило посольство США.