США осуждают репрессии против протестующих в Грузии
США осудили репрессии против протестующих в Грузии
США в четверг осудили преследование и нападения на активистов гражданского общества, оппозиции и журналистов в Грузии.
"Мы призываем к полному, независимому и немедленному расследованию", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN о последних нападениях на мирных протестующих в Тбилиси.
Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы против протестующих, которые уже более трех недель ежедневно проводят демонстрации против инициированного Кремлем законопроекта об «иностранных агентах».
"Мы глубоко обеспокоены давлением на протестующих против законопроекта", - заявил Миллер.
Он отметил, что Вашингтон уже более 30 лет поддерживает успешное партнерство с Грузией и хотел бы продолжить его. «Еще есть время для совместной работы с Грузией, но для этого грузинскому правительству необходимо изменить курс», - заключил он.
Правительство «Грузинской мечты» отвергло западную критику проекта «иностранного агента» и отклонило приглашение Вашингтона к взаимодействию на самом высоком уровне, как недавно сообщило посольство США.
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