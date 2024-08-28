Бабушка Бахруза Самедова выразила протест против его ареста
Бабушка арестованного в Азербайджане по обвинению в госизмене молодого ученого Бахруза Самедова 28 августа провела пикет перед офисом омбудсмена страны. Она выразила протест против ареста внука и нарушения его прав в СИЗО.
«Мой внук невиновен, его необоснованно арестовали. Он всего лишь хотел мира», - заявила Османова.
Она также указала на нарушение прав ее внука в СИЗО.
«Моего внука лишают книг, телефонных разговоров, телевизора, содержат в одиночке. Я потребовала соблюдения прав моего внука, предоставления мне возможности увидеться с ним. У меня кроме него никого нет. И у него кроме меня никого нет», - сказала Османова.
Она отметила, что была принята в аппарате омбудсмена, где у нее взяли заявление.
«Я попросила омбудсмена быть на стороне правды, помочь моему внуку. Он не совершал государственной измены, он только хотел мира», - сказала Османова.
Получить комментарии в СГБ и аппарате омбудсмена не удалось.
Самедов был задержан 21 августа, спустя два дня суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Ему предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК.
ЕС и ряд международных НПО осудили уголовное преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами.
Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.
Политика
-
- 29 август 2024, 17:51
Сотрудники аппарата омбудсмена Грузии 29 августа посетили в СИЗО руководителя азербайджанского youtube-канала Azel TV Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Азербайджана.
-
- 29 август 2024, 17:01
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд 29 августа посетил штаб-квартиру партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), где встретился с руководством этой оппозиционной организации.
-
- 29 август 2024, 13:40
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева состоялось подготовительное заседание по уголовному делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
- 29 август 2024, 13:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.
Написать отзыв