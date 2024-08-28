Бабушка Бахруза Самедова выразила протест против его ареста

Бабушка арестованного в Азербайджане по обвинению в госизмене молодого ученого Бахруза Самедова 28 августа провела пикет перед офисом омбудсмена страны. Она выразила протест против ареста внука и нарушения его прав в СИЗО.

«Мой внук невиновен, его необоснованно арестовали. Он всего лишь хотел мира», - заявила Османова.

Она также указала на нарушение прав ее внука в СИЗО.

«Моего внука лишают книг, телефонных разговоров, телевизора, содержат в одиночке. Я потребовала соблюдения прав моего внука, предоставления мне возможности увидеться с ним. У меня кроме него никого нет. И у него кроме меня никого нет», - сказала Османова.

Она отметила, что была принята в аппарате омбудсмена, где у нее взяли заявление.

«Я попросила омбудсмена быть на стороне правды, помочь моему внуку. Он не совершал государственной измены, он только хотел мира», - сказала Османова.

Получить комментарии в СГБ и аппарате омбудсмена не удалось.

Самедов был задержан 21 августа, спустя два дня суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Ему предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК.

ЕС и ряд международных НПО осудили уголовное преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами.

Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.

