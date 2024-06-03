Байрамов и Боно обсудили переговоры Азербайджана с Арменией

Байрамов и Боно обсудили переговоры Азербайджана с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями о мирном процессе в регионе в постконфликтный период.

Байрамов отметил позитивное влиягие интенсификации контактов официальных лиц двух странна динамику развития отношений и значение в этом направлении взаимных визитов.

Он информировал Боно о «текущей ситуации в регионе, переговорах по нормализации отношений и мирному процессу между Азербайджаном и Арменией».

Байрамов отметил работу комиссий по делимитации границы, что позволило вернуть Азербайджану 4 села и укрепить взаимное доверие.

Состоявшиеся 10-11 мая переговоры в Казахстане в городе Алматы глав МИД Азербайджана и Армении свидетельствуют об эффективности переговоров, прошедших в конструктивном духе, и эффективности мирного процесса.

Луи Боно, в свою очередь, выразил мнение, что недавние процессы в регионе вселяют надежду на мирное будущее и американская сторона всегда готова поддержать и внести свой вклад в переговорный процесс.

В ходе встречи также были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.