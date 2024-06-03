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(3 часа назад)
Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск

Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 3 июня в  Минск прибыл с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

В ходе визита Асадов примет участие в  заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

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