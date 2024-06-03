Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск
Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл 3 июня в Минск прибыл с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
В ходе визита Асадов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».
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