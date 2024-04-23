Баку и Ереван сообщили о начале процесса делимитации границы

23 апреля утром официальные источники Азербайджана и Армении одновременно опубликовали сообщение о начале процесса делимитации границы.

«В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности», - сказано в сообщении для прессы вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Аналогичный текст распространила и пресс-служба вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Напомним, что речь идет о делимитации участка границы в районе четырех сел Газаха, которые Армения возвращает Азербайджану.