Бахтияр Гаджиев назвал суд над ним «политическим процессом»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 апреля состоялось очередное заседание по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Как сообщил правозащитник Зафар Ахмедов, на заседании продолжились показания Гаджиева. Активист отверг выдвинутые против него обвинения. Он также выразил протест, что судья не дает ему свободно излагать свою позицию.

«Это политический, а не правовой процесс, а посему я буду говорить и о политических вопросах», - сказал Гаджиев. Он отметил, что в 2015 году собирался остаться и работать в Чехии, однако с ним связались из администрации президента «по поручению Ильхама Алиева и попросили вернуться», чтобы помочь в сфере молодежной политики. Гаджиев назвал своей «ошибкой» возвращение в страну.

В очередной раз судья перебил его, когда Гаджиев коснулся недавнего телефонного звонка госсекретаря США Энтони Блинкена Ильхаму Алиеву. Судья также не позволил Гаджиеву сесть на заседании рядом со своими адвокатами. Очередное заседание по этому делу назначено на 18 апреля.

* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221 и 289 (неуважение к суду) УК. В июле того же года ему предъявили обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 (контрабанда) УК.

7 ноября 2023 года Гаджиеву было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов).

Все предъявленные обвинения сфабрикованы. Бахтияр Гаджиев убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации многократно призывали освободить его.