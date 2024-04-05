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(16 минут назад)
Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже

Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже

Сабаильский суд Баку продлили еще на 4 месяца срок ареста гражданина Франции  Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже.

Генеральный директор частной компании Mercorama LC, зарегистрированной в Азербайджане был арестован 4 декабря 2023 года. Он категорически отверг предъявленные ему обвинения.

Защита обжаловала решение о предварительном заключении Райана, однако апелляционный суд отклонил жалобу. 

 

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