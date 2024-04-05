Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже

Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности.