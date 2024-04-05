Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже
Продлен срок ареста француза, обвиняемого в шпионаже
Сабаильский суд Баку продлили еще на 4 месяца срок ареста гражданина Франции Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже.
Генеральный директор частной компании Mercorama LC, зарегистрированной в Азербайджане был арестован 4 декабря 2023 года. Он категорически отверг предъявленные ему обвинения.
Защита обжаловала решение о предварительном заключении Райана, однако апелляционный суд отклонил жалобу.
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