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(16 минут назад)
Итоги встречи в Брюсселе:  ЕС и США поддержат экономическое развитие Армении

Итоги встречи в Брюсселе:  ЕС и США поддержат экономическое развитие Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Итоги встречи в Брюсселе:  ЕС и США поддержат экономическое развитие Армении

«Европейский союз и США поддерживают стабильное, мирное, безопасное, демократическое и процветающее будущее  Республики Армения и региона. В этом контексте мы нацелены на расширение сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Республики Армения, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе 5 апреля с участием главы Еврокомиссии, госсекретаря США, Верховного представителя ЕС и премьера Армении.

«Мы будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией», - отмечено в документе.

ЕС и США намерены предоставить дополнительную помощь, чтобы помочь Армении снизить риски, диверсифицировать торговлю и укрепить экономическую и институциональную устойчивость.

В целях укрепления новой повестки партнерства Армения-ЕС Европейский союз выступит с программой на 270 млн евро “Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы”. Эта программа  направлена ​​на укрепление социально-экономической устойчивости Республики Армения при одновременной поддержке диверсификации торговли,  инвестиций в транспортную инфраструктуру, цифровые технологии и энергетику, а также в развитие бизнеса.

США будут работать с Арменией над привлечением дополнительных американских инвестиций,  торговли технологиями,  кибербезопасности и расширением технологической инфраструктуры. Также США поддержат диверсификацию энергетики и возможности  мирной ядерной энергетики, и  повышению продовольственной безопасности Армении.

ЕС и США окажут поддержку и 100 тыс беженцам из Карабаха, говорится в заявлении.

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