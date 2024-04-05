Итоги встречи в Брюсселе:  ЕС и США поддержат экономическое развитие Армении

«Европейский союз и США поддерживают стабильное, мирное, безопасное, демократическое и процветающее будущее Республики Армения и региона. В этом контексте мы нацелены на расширение сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Республики Армения, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе 5 апреля с участием главы Еврокомиссии, госсекретаря США, Верховного представителя ЕС и премьера Армении.

«Мы будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией», - отмечено в документе.

ЕС и США намерены предоставить дополнительную помощь, чтобы помочь Армении снизить риски, диверсифицировать торговлю и укрепить экономическую и институциональную устойчивость.

В целях укрепления новой повестки партнерства Армения-ЕС Европейский союз выступит с программой на 270 млн евро “Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы”. Эта программа направлена ​​на укрепление социально-экономической устойчивости Республики Армения при одновременной поддержке диверсификации торговли, инвестиций в транспортную инфраструктуру, цифровые технологии и энергетику, а также в развитие бизнеса.

США будут работать с Арменией над привлечением дополнительных американских инвестиций, торговли технологиями, кибербезопасности и расширением технологической инфраструктуры. Также США поддержат диверсификацию энергетики и возможности мирной ядерной энергетики, и повышению продовольственной безопасности Армении.

ЕС и США окажут поддержку и 100 тыс беженцам из Карабаха, говорится в заявлении.