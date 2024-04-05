Высокопоставленные чиновники США об итогах саммита в Брюсселе

Высшие чиновники администрации Байдена, курирующие Европу и Евразию, в пятницу прокомментировали журналистам итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

«Цель встречи заключалась в том, чтобы помочь сосредоточиться на экономической диверсификации Армении, ее политических реформах и гуманитарной помощи», - сказал помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.

Вашингтон «решительно поддерживает» независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении, подчеркнул он. «Мы также отметили наше восхищение демократическими преобразованиями в Армении после Бархатной революции 2018 года.

Мы стали свидетелями существенных реформ и усилий по построению глобальной экономики и политической системы, которая будет отражать демократические устремления народа Армении. И наша цель продолжать эту поддержку».

«Встреча проходит в контексте усилий по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и мы призвали Армению попытаться достичь окончательного соглашения с Азербайджаном. Это лучший путь для обеспечения безопасности региона в долгосрочной перспективе и его развития, открытия новых торговых путей из Средиземноморья в Центральную Азию», - продолжил О’Брайен.

Отвечая на вопрос об усилиях России по подрыву деятельности Запада в Армении, О'Брайен сказал, что Россия играет традиционную роль роль в регионе. Но народ Армении выбрал путь демократии и важно уважать это решение.

«По всему региону мы видим шаги России по дезинформации и манипулированию информацией в СМИ, что было и в отношении встречи в Брюсселе. Поэтому, важно поощрять региональную экономическую интеграцию, и важно, чтобы того же хотел и Азербайджан», сказал О’Брайен.

Отвечая на вопрос о последнем заявлении Ильхама Алиева, что брюссельская встреча «изолирует Азербайджан», О'Брайен ответил, что и госсекретарь Блинкен, и президент фон дер Ляйен разговаривали с президентом Алиевым в течение последних двух дней. «Разговоры были очень конструктивными и президент понял, чего мы хотим. Но у него есть свои взгляды на то, как нам следует действовать. В тоже время он признал, что отношения каждой страны с Европой и Соединенными Штатами являются делом самой страны», сказал О´Брайен.

Почему же заявления Вашингтона в преддверии встречи в Брюсселе не убедили официальный Баку? Отвечая на этот вопрос корреспондента TURAN, О'Брайен сказал:

«Я никогда не считал своим долгом убеждать Азербайджан в проведении конференции. Мы очень четко дали понять, что собираемся делать и сделали именно то, что сказали.

Мы очень открыто обсуждаем наши планы с правительствами региона, чтобы не было никаких сюрпризов. Но я думаю, вам надо спрашивать у представителей Азербайджана, почему они делают то, что делают.

Наша позиция проста, мы поддерживаем выбор народа Армении, и продолжим делать это, чтобы способствовать миру, безопасности и процветанию региона в целом».

На вопрос Turan, видят ли США будущее Армении в Евросоюзе? - дипломат ответил, что народ Армении выбирает путь процветания и интеграции в глобальные рынки, который требует комплекса реформ и поддержки. ЕС также объявил о программе активизации делового сотрудничества и инвестиций. «Все будет зависеть от того, как страна будет двигаться дальше».

Что касается усилий США, то помощник главы USAID Эрин Макки заявила, что после событий прошлой осени в Нагорном Карабахе USAID планирует предоставить Армении почти 8,5 миллионов долларов на психосоциальную поддержку и удовлетворить потребности перемещенных лиц и беженцев в жилье.

Далее она добавила: «Мы также сосредоточены на построении энергетической безопасности и независимости Армении. Наша новая программа стоимостью 8,6 миллиона долларов улучшит способность Армении получать доступ к возобновляемым источникам энергии и интегрировать их.

USAID также поможет стабилизировать продовольственную безопасность Армении, поддерживая усилия по увеличению производства зерна и мощностей по его хранению армянскими фермерами. Предстоящая программа продовольственной безопасности стоимостью 6 миллионов долларов повысит сельскохозяйственную продуктивность основных культур.

США также продолжат необходимые реформы и потенциал правительства. «Но самое главное, мы сосредоточены на поддержке народа Армении, при этом человеческое достоинство является главным приоритетом. USAID также поможет собирать и любые доказательства зверств и ходе недавних конфликтов, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия», - сказала она.