Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военных провокациях
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военных провокациях на границе и обстреле азербайджанских позиций.
«5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, проводимые работы были немедленно остановлены.
Кроме того, примерно в 17:25 с позици подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.
В свою очередь, минобороны Армении заявило об обстреле "5 апреля в 17:05 (в районе села Чинари (Тавушская область) и в 17:30 в районе села Верин Шоржа (Гегаркуникская область)».
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