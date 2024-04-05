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(16 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военных провокациях

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военных провокациях на границе и обстреле азербайджанских позиций.

«5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам,  Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, проводимые работы были немедленно остановлены.
Кроме того, примерно в 17:25 с позици подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской  армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

В свою очередь, минобороны Армении заявило об обстреле "5 апреля в 17:05 (в районе села Чинари (Тавушская область) и в 17:30  в районе села Верин Шоржа (Гегаркуникская область)».

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