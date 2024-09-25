Бахтияр Гаджиев отказался от участия в суде по его делу

Бахтияр Гаджиев отказался от участия в суде по его делу

В среду в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева. В ходе заседания Гаджиев представил письменный отвод гособвинителю Эльдару Гамзе.

Он мотивировал это тем, что прокурор нарушил требования Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и задал свидетелю вопрос по материалам дела, которые еще не рассмотрены в суде.

Кроме того, имя этого прокурора фигурирует в санкционном списке, представленном в Конгресс США, что означает его участие в политически мотивированных процессах.

Сам Гамза сказал, что санкций против него не вводилось. Кроме того, как считает гособвинитель, его включили в список за то, что он был прокурором на суде по делу армянских сепаратистов.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Далее Гаджиев подал ходатайство, что не желает участвовать на последующих судебных заседаниях. Он объяснил это «искусственным затягиванием процесса», «не удовлетворением всех ходатайств», а сам суд носит «политический и заказной характер». Поэтому об объективности суда речи быть не может, сказал Гаджиев.

Прокурор выступил против ходатайства. Суд также не удовлетворил это ходатайство. На это Гаджиев заявил, что все равно не будет участвовать в процессе.

Процесс продолжился исследованием документов уголовного дела.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоении грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - о неуплате налогов.