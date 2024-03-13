Боно прибыл в регион для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном

Боно прибыл в регион для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном

Боно прибыл в регион для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном

В среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял старшего советника Госдепа США по переговорам на Кавказе Луиса Боно. Согласно сообщению МИД, стороны обсудили вопросы, касающиеся безопасности на Южном Кавказе. В частонсти, был затронут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая мирный договор.

Мирзоян представил Боно последнюю ситуацию, подчеркнув приверженность Армении взаимному признанию территориальной целостности и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации. Что касается разблокирования региональных коммуникаций, то Мирзоян повторил позицию Еревана, что это должно происходить на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности, сообщает МИД Армении.

В свою очередь, в посольстве США в Баку на запрос Turan сообщили, что «Луис Боно в рамках визита в регион на этой неделе встретится с официальными лицами Азербайджана для обсуждения усилий по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».