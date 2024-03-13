Руслан Иззятли нуждается в срочной операции
Руслан Иззятли нуждается в срочной операции
Заключенный под стражу член Платформа «III Республика» Руслан Иззятли нуждается в срочной хирургической операции в связи с желчнокаменной болезнью. Об этом заявила его супруга Гюнель Манафлы.
«После ареста Руслана я проконсультировалась с его врачом, который сказал, что лекарства ему уже не помогут, нужная срочная операция. В любой момент у него может случиться приступ, поэтому нужна операция», - сказала Манафлы.
Она сообщила о своей обеспокоенности помощнику омбудсмена и возложила ответственность за возможные негативные вляние болезни на здоровье и жизнь ее супруга на государство.
11 марта Иззятли коротко переговорил по телефону с супругой. «Мы поговорили около двух мнут. Адвокат еще не встретился с Русланом, но апелляцию подал», - добавила Гюнель Манафлы.
*Иззятли был задержан 8 марта и на следующей день арестован на 4 месяца по обвинению в контрабанде денег. По этому же делу привлечены еще 8 человек сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив.
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