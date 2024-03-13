  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast 7.50 C
  • Четверг, 14 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 часов назад)
Руслан Иззятли нуждается в срочной операции

Руслан Иззятли нуждается в срочной операции

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Руслан Иззятли нуждается в срочной операции

Заключенный под стражу член Платформа «III Республика» Руслан Иззятли нуждается в срочной  хирургической операции в связи с желчнокаменной болезнью. Об этом заявила его супруга Гюнель Манафлы.

«После ареста Руслана я проконсультировалась с его врачом, который сказал, что лекарства ему уже не помогут, нужная срочная операция. В любой момент у него может случиться приступ, поэтому нужна операция», - сказала Манафлы.

Она сообщила о своей обеспокоенности помощнику омбудсмена и возложила ответственность за возможные негативные вляние болезни на здоровье и жизнь ее супруга на государство.

11 марта Иззятли коротко переговорил по телефону с супругой. «Мы поговорили около двух мнут. Адвокат еще не встретился с Русланом, но апелляцию подал», - добавила Гюнель Манафлы.

*Иззятли был задержан 8 марта и на следующей день арестован на 4 месяца по обвинению в контрабанде денег.  По этому же делу привлечены еще 8 человек сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив.

Написать отзыв

Общество

Paşinyan Ermənistanın işğalında olan 8 kəndi niyə danır? – Oktay Qasımov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей