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(12 часов назад)
В рамках сессии Совета по правам человека ООН пройдут альтернативные слушания по Азербайджану

В рамках сессии Совета по правам человека ООН пройдут альтернативные слушания по Азербайджану

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В рамках сессии Совета по правам человека ООН пройдут альтернативные слушания по Азербайджану

«Медиа и гражданское общество Азербайджана под давлением накануне конференции COP29» -  такова тема параллельного мероприятия, которое пройдет 15 марта в Женеве в рамках 55-ой сессии Совета ООН по правам человека.

Мероприятие организует Норвежский фонд «Дом прав человека».

На мероприятии выступят находящиеся в политэмиграции азербайджанские журналисты: Арзу Гейбулла, Лейла Мустафаева и представитель Норвежского фонда «Дом прав человека» Кети Абашидзе.

В сообщении Фонда сказано, что после рассмотрения в ноябре прошлого года в Совете ООН по правам человека обзора по Азербайджану, давление на независимые СМИ и гражданского общество в стране усилилось. В частности, последовали аресты журналистов и активистов.

«Последние репрессии происходят на фоне уже имеющихся 235 политических заключенных в Азербайджане. Одному из этих политзаключенных - ученому и политику Губаду Ибадоглу, отказывают в жизненно важной медицинской помощи, и его здоровье продолжает серьезно ухудшаться», - говорится в сообщении фонда.

Все это происходило накануне президентских выборов 7 февраля, в то время как  Азербайджан готовится принять Конференцию ООН по изменению климата в ноябре 2024 г. 

Происходящее вызывает серьезные вопросы к ситуации по правам человека и свободе мнений в Азербайджане, отмечает  Фонд «Дом прав человека».

 

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