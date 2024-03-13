В рамках сессии Совета по правам человека ООН пройдут альтернативные слушания по Азербайджану
В рамках сессии Совета по правам человека ООН пройдут альтернативные слушания по Азербайджану
«Медиа и гражданское общество Азербайджана под давлением накануне конференции COP29» - такова тема параллельного мероприятия, которое пройдет 15 марта в Женеве в рамках 55-ой сессии Совета ООН по правам человека.
Мероприятие организует Норвежский фонд «Дом прав человека».
На мероприятии выступят находящиеся в политэмиграции азербайджанские журналисты: Арзу Гейбулла, Лейла Мустафаева и представитель Норвежского фонда «Дом прав человека» Кети Абашидзе.
В сообщении Фонда сказано, что после рассмотрения в ноябре прошлого года в Совете ООН по правам человека обзора по Азербайджану, давление на независимые СМИ и гражданского общество в стране усилилось. В частности, последовали аресты журналистов и активистов.
«Последние репрессии происходят на фоне уже имеющихся 235 политических заключенных в Азербайджане. Одному из этих политзаключенных - ученому и политику Губаду Ибадоглу, отказывают в жизненно важной медицинской помощи, и его здоровье продолжает серьезно ухудшаться», - говорится в сообщении фонда.
Все это происходило накануне президентских выборов 7 февраля, в то время как Азербайджан готовится принять Конференцию ООН по изменению климата в ноябре 2024 г.
Происходящее вызывает серьезные вопросы к ситуации по правам человека и свободе мнений в Азербайджане, отмечает Фонд «Дом прав человека».
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