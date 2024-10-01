ЦАХАЛ вошел в Ливан

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ ( Армия Израиля) пересек границу с Ливаном и начал «ограниченную наземную операцию» против "Хезболлы".
"ЦАХАЛ начал операцию против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы в Южном Ливане. Эти цели расположены в населенных пунктах вдоль границы", - говорится в сообщении Армии Израиля.
Наступающие сухопутные силы поддерживают авиация и артиллерия. Наземной фазе операции предшествовали интенсивные подготовительные действия, направленные на вывод из строя арсеналов и командиров Хезболлы, включая генсека террористической организации шейха Хасана Насруллу.
Незадолго до полуночи ЦАХАЛ начал интенсивную артподготовку. После этого в зарубежных СМИ появились сообщения, что ливанская армия покидает позиции у границы и отходит в глубь своей территории. Представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Южного Ливана найти безопасные места, а жителей квартала Дахия в Бейруте отойти на 500 м от зданий, которые Хезболла может использовать для террористических целей.
Примерно через полчаса поступили сообщения, что по Дахия было нанесено не менее 10 ударов.
Удар был нанесен и по Айн эль-Хилве - крупнейшему лагерю палестинских беженцев в Ливане, расположенному вблизи города Сидон (Сайда). Позже агентство Reuters написало, что целью был Мунир Макдах (Mounir Maqdah), главарь местного отделения ФАТХа. Его судьба в данный момент неизвестна.
В ночь на 1 октября глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. По сообщению американского ведомства, "стороны согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры атак на северной границе, чтобы не допустить нападений со стороны "Хезболлы"".
По данным издания Axios, операция в Ливане будет ограниченной как по времени, так и по масштабу. Она не предполагает оккупации южных районов Ливана. Однако информации о том, как глубоко армия намерена отойти от границы, нет.
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