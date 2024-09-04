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ЦИК направляет жалобы в окружные избирательные комиссии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направит жалобы на нарушения в ходе досрочных парламентских выборов на рассмотрение в окружные избирательные комиссии.
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сообщил председатель комиссии Мазахир Панахов.
По его словам, если после рассмотрения в окружных избирательных комиссиях, жалобы сохранятся, то их расследует ЦИК.
В частности, в окружные избирательные комиссии будут направлены жалобы, поступившие с 97-го Тертер-Агдере-Геранбойского избирательного округа, 8-го Бинагадинского первого избирательного округа, 86-го Агджабединского избирательного округа, 42-го Сумгайытского первого избирательного округа, 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа, 33-го Хатаинского первого избирательного округа, 31-го Сураханского второго избирательного округа, 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа, 70-го Нефтчалинского избирательного округа.
В то же время, Панахов заявил, что «выборы прошли на очень высоком уровне».
Он подчеркнул, что все жалобы будут расследованы.
«Распространенные в социальных сетях видео изображения также будут расследованы. Если у представителей медиа, есть факты о каких-то нарушениях пусть представят нам», - сказал Панахов.
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1 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-09-04
Трагикомедия под над названием выборы продолжается. Всё делается для того чтобы переложить ответственность за этот позор с себя на самим же назначенных подчинённых. Бегающие глазки этого председателя самое красноречивое признание что такое наши выборы в кавычках.