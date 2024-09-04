ЦИК направляет жалобы в окружные избирательные комиссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направит жалобы на нарушения в ходе досрочных парламентских выборов на рассмотрение в окружные избирательные комиссии.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сообщил председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, если после рассмотрения в окружных избирательных комиссиях, жалобы сохранятся, то их расследует ЦИК.

В частности, в окружные избирательные комиссии будут направлены жалобы, поступившие с 97-го Тертер-Агдере-Геранбойского избирательного округа, 8-го Бинагадинского первого избирательного округа, 86-го Агджабединского избирательного округа, 42-го Сумгайытского первого избирательного округа, 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа, 33-го Хатаинского первого избирательного округа, 31-го Сураханского второго избирательного округа, 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа, 70-го Нефтчалинского избирательного округа.

В то же время, Панахов заявил, что «выборы прошли на очень высоком уровне».

Он подчеркнул, что все жалобы будут расследованы.

«Распространенные в социальных сетях видео изображения также будут расследованы. Если у представителей медиа, есть факты о каких-то нарушениях пусть представят нам», - сказал Панахов.