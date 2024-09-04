Минобороны Азербайджана заявило об отстреле азербайджанских позиций в НАР

Минобороны Азербайджана заявило об отстреле азербайджанских позиций в НАР

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).

4 сентября примерно в 19:35 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района НАР, сообщило вечером 4 сентября Минобороны Азербайджана.

Азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе военного ведомства.

Армянская сторона не прокомментировала это сообщение.