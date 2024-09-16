ЦИК утвердил протокол об итогах парламентских выборов

ЦИК Азербайджана 16 сентября утвердил Протокол об общих итогах выборов в Милли Меджлиса VII созыва, и передачи вопроса на утверждение Конституционного суда.

Как сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов, ЦИК признал недействительными результаты в 46 избирательных участках.

При этом, 35 участковых избирательных комиссий в 17 округах распущены.

Отмены результатов выборов на 46 участках не повлияла на результаты, объявленные в ночь 2 сентября. То есть, депутатами признаны все те, на чьих участках заяфиксированы эти самые фальсификации и нарушения.

Таким образом, из 125 депутатов 81 являются членами 11 политических партий.

Согласно законодательству Конституционный суд в течение 10 дней должен проверить результаты выборов и утвердить его итоги.

Напомним, что в Милли Меджлис проходят 68 членов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавялемой Ильхамом Алиевым. Еще 44 мандата получают так называемым «независимым», которые известны провластной позицией.

Три депутата будет иметь партия Гражданской солидарности (Фазаил Ибрагимли, Рафаэль Гусейнов и Танзиля Рустамханлы); два – партия Справедливости, права и демократии (Гудрат Гасангулиев и Эльчин Мирзабейли); по одному - партия «Республиканская альтернатива» (Эркин Гадирли); партия Национальной незаввисимости (Арзухан Алиев); партия Демократических реформ (Асим Моллазаде); партия «Отечества» (Гюнай Агамалы); партия Великое созидание (Фазиль Мустафа); партия Великий Азербайджан (Эльшад Мусаев); Национального фронта (Рази Нуруллаев); Азербайджанская партия демократического просвещения (Эльшан Мусаев).

Явка на выборах составила 37,27%