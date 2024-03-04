Число человеческих останков, обнаруженных в Ходжалы достигло 14.

В ходе раскопок в центре города Ходжалы, возле бывшей ковровой фабрики обнаружены останки еще одного человека человек, сообщила 3 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Таким образом, обнаруженные в этом месте человеческие останки, принадлежат как минимум 14 лицам, которые подвергались различным пыткам и физическому насилию, сказано в пресс-релизе ведомства. Помимо этого, было установлено, что они не были похоронены индивидуально и в соответствии с требованиями исповедуемой религии. В настоящее время с целью полной идентификации человеческих останков, захороненных на территории, сотрудники Генеральной Прокуратуры с участием представителей других ведомства и Международного Комитета Красного Креста проводится осмотр места происшествия.

Это массовое захоронение было обнаружено в ходе восстановительно-строительных работ 23 февраля.