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(15 минут назад)
Число человеческих останков, обнаруженных в Ходжалы достигло 14.

Число человеческих останков, обнаруженных в Ходжалы достигло 14.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Число человеческих останков, обнаруженных в Ходжалы достигло 14.

В ходе раскопок в центре города Ходжалы, возле бывшей ковровой фабрики обнаружены останки еще одного человека человек, сообщила 3 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Таким образом, обнаруженные в этом месте человеческие останки, принадлежат как минимум 14 лицам, которые подвергались различным пыткам и физическому насилию, сказано в пресс-релизе ведомства. Помимо этого, было установлено, что они не были похоронены индивидуально и в соответствии с требованиями исповедуемой религии. В настоящее время с целью полной идентификации человеческих останков, захороненных на территории, сотрудники Генеральной Прокуратуры с участием представителей других ведомства и Международного Комитета Красного Креста проводится  осмотр места происшествия.

Это массовое захоронение было обнаружено в ходе восстановительно-строительных работ 23 февраля.

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