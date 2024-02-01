Декларация о независимости Армении и  Конституция нарушают территориальную целостность Азербайджана – И.Алиев

Между Азербайджаном и Арменией уже де-факто мир, и на границе двух стран уже несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в четверг Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

«Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией, то есть нарушению территориальной целостности Азербайджана. Ссылки на этот документ есть также в Конституции Армении», - сказал Алиев.

Территориальные претензии к Азербайджану имеются также и в других нормативно-правовых документах Армении.

«Мира можно достичь, если положить конец этим притязаниям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы», - отметил Алиев.

Он назвал позитивным шагом дискуссии в Армении о необходимости скорейшего устранения этих фактов, что создаст условия для заключения мирного договора.