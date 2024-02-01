Декларация о независимости Армении и Конституция нарушают территориальную целостность Азербайджана – И.Алиев
Декларация о независимости Армении и Конституция нарушают территориальную целостность Азербайджана – И.Алиев
Между Азербайджаном и Арменией уже де-факто мир, и на границе двух стран уже несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в четверг Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
«Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией, то есть нарушению территориальной целостности Азербайджана. Ссылки на этот документ есть также в Конституции Армении», - сказал Алиев.
Территориальные претензии к Азербайджану имеются также и в других нормативно-правовых документах Армении.
«Мира можно достичь, если положить конец этим притязаниям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы», - отметил Алиев.
Он назвал позитивным шагом дискуссии в Армении о необходимости скорейшего устранения этих фактов, что создаст условия для заключения мирного договора.
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Политика
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1 отзыв
Gagik
2024-02-02
U vas tozhe est chto pomenyat v svoyom konstituciy👈