Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев
Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев
Франция действует в регионе Южного Кавказа по принципу «подливать бензин в огонь», - об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в четверг, принимая Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Франция вооружает Армению и является инициатором геополитических интриг. Именно официальный Париж является причиной напряженности в регионе, проводя антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне, отметил Алиев.
Касаясь решения ПАСЕ о лишении голоса азербайджанской делегации, Алиев сказал, что это была инициатива меньшинства. По его словам, это решение противоречит парламентским традициям.
Алиев заявил, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. «Если этого не произойдет, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», - сказал Алиев.
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Политика
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- 2 февраль 2024, 12:16
США в четверг отреагировали на недавние перестановки в правительстве Грузии. "Мы, конечно же в курсе формирования нового правительства и предстоящих дискуссий в парламенте", - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran преcc-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
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- 2 февраль 2024, 12:15
Госдепартамент заявил в четверг, что знает о продлении срока содержания под стражей журналистки Алсу Курмашевой в России и по-прежнему "глубоко обеспокоен" этим вопросом/ Суд в Казани в четверг утром продлил срок содержания под стражей журналистов Радио Свобода до 5 апреля. Она находится под стражей в России с 18 октября. "У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США", - сказал Миллер корреспонденту TURAN.
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- 2 февраль 2024, 11:56
В связи с арестом руководства и журналистов интернет-издания AbzasMedia, работу этого СМИ продолжит новая команда журналистов из Европы «За последние три месяца руководство и весь редакционный состав “AbzasMedia” было арестовано по обвинению в «контрабанде». Те, кто сотрудничал с нами, подверглись давлению, блокировке банковских счетов, запрету на выезд из страны», - говорится в заявлении на странице Abzas Media в Facebook.
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- 2 февраль 2024, 11:21
Соединенные Штаты в четверг приветствовали соглашение лидеров ЕС о предоставлении Украине помощи в размере 54 миллиарда долларов в ее защите от российской агрессии, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
2 отзыв
Ruslan
2024-02-01
Можно обвинять весь мир во всех бедах Азербайджана но реальность совсем другая как минимум можно было решить внутренние проблемы страны проблемы с демократией с безработицей с низкой пенсией зарплатой с медициной с образованием итд в стране проблемы выше крыши но их решать не собираются...Ну если мы не нужны Европе то мы нужны России можно снова создать второй СССР..
Gagik
2024-02-01
U nas govoryat davayte krivo syadem no pryamo razmishlyaem. Evropa eto mi detskiy sad raz preduprezhdat 2 i nachnyotsya zemlyatresenie v vashem ekonomike.