Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев

Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев

Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев

Франция действует в регионе Южного Кавказа по принципу «подливать бензин в огонь», - об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в четверг, принимая Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Франция вооружает Армению и является инициатором геополитических интриг. Именно официальный Париж является причиной напряженности в регионе, проводя антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне, отметил Алиев.

Касаясь решения ПАСЕ о лишении голоса азербайджанской делегации, Алиев сказал, что это была инициатива меньшинства. По его словам, это решение противоречит парламентским традициям.

Алиев заявил, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. «Если этого не произойдет, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», - сказал Алиев.