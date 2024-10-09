Делегации США и Великобритании на «Бакинской неделе климатических действий»

Главный советник президента США по вопросам международной климатической политике Джон Подеста прибыл в Азербайджан. Цель визита - участие во встречах, предваряющих климатическую конференцию COP29 в Баку и усиление сотрудничества между США и Азербайджаном в этой сфере. Об этом говорится в сообщении посла США в Азербайджане Марка Либби.

В свою очередь, посольство Великобритании сообщило, что для участия в «Бакинской неделе климатических действий» в Баку прибыл министр климата Великобритании Керри Маккарти.