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(4 минуты назад)
Джон Подеста

Джон Подеста

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Делегации США и Великобритании на «Бакинской неделе климатических действий»

Главный советник президента США по вопросам международной климатической политике Джон Подеста прибыл в Азербайджан. Цель визита - участие во встречах, предваряющих климатическую конференцию COP29 в Баку и усиление сотрудничества между США и Азербайджаном в этой сфере. Об этом говорится в сообщении посла США  в Азербайджане Марка Либби.

В свою очередь, посольство Великобритании сообщило, что для участия в «Бакинской неделе климатических действий» в Баку прибыл министр климата Великобритании Керри Маккарти.

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