  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny22.60 C
  • Четверг, 10 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Франк Швабе

Франк Швабе

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Франк Швабе заступился за Афгана Садыгова

Состояние арестованного в Грузии азербайджанского журналиста Афгана Садыгова вызывает беспокойство, он должен быть освобожден из заключения. Об этом написал в социальной сети X член ПАСЕ, немецкий депутат, Франк Швабе.

Журналист Афган Садыгов незаконно арестован в Грузии по требованию азербайджанского режима, заявил он.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по  запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против  ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей