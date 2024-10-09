Франк Швабе заступился за Афгана Садыгова

Состояние арестованного в Грузии азербайджанского журналиста Афгана Садыгова вызывает беспокойство, он должен быть освобожден из заключения. Об этом написал в социальной сети X член ПАСЕ, немецкий депутат, Франк Швабе.

Журналист Афган Садыгов незаконно арестован в Грузии по требованию азербайджанского режима, заявил он.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.