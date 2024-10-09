Франк Швабе
Франк Швабе заступился за Афгана Садыгова
Состояние арестованного в Грузии азербайджанского журналиста Афгана Садыгова вызывает беспокойство, он должен быть освобожден из заключения. Об этом написал в социальной сети X член ПАСЕ, немецкий депутат, Франк Швабе.
Журналист Афган Садыгов незаконно арестован в Грузии по требованию азербайджанского режима, заявил он.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
-
- Политика
- 9 октябрь 2024 12:02
-
Политика
-
- 10 октябрь 2024, 15:19
ЕСПЧ удовлетворил жалобу жительницы Гянджи Айнур Багирову. Дело касалось убийства, объявленного в розыск ее брата Анара Багирова в ходе операции, проведенной в Баку сотрудниками Службы государственной безопасности в июле 2018 г.
-
- 10 октябрь 2024, 12:04
Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления вызовов климатических изменений, заявил президент Ильхам Алиев в своем приветственном послании участникам открывшейся сегодня в Баку двухдневной конференции Pre-COP29.
-
- 9 октябрь 2024, 17:49
В среду глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти.
-
- 9 октябрь 2024, 17:15
9 октября глава государства Ильхам Алиев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед и обсудил с ней подготовку к COP29.
Написать отзыв