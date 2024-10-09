  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny22.60 C
  • Четверг, 10 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Делегация НАТО в Азербайджане

Делегация НАТО в Азербайджане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Делегация НАТО в Азербайджане

8 октября начальник Гештаба ВС Азербайджана  Керим Велиев принял делегацию НАТО во главе с гендиректором Международного военного штаба НАТО Янушем Адамчаком.

В ходе встречи Велиев дал высокую оценку  уровеню отношений с НАТО, отметив важность развития взаимного сотрудничества, сообщила пресс-служба Минобороны.

Велиев отметил большой вклад в подготовку азербайджанских военных в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, отметив необходимость продолжения сотрудничества.

Адамчак выразил удовлетворение сотрудничеством с ВС  Азербайджана  в рамках партнерства с НАТО,  выразил благодарность за вклад в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и др.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей