Делегация НАТО в Азербайджане
Делегация НАТО в Азербайджане
8 октября начальник Гештаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял делегацию НАТО во главе с гендиректором Международного военного штаба НАТО Янушем Адамчаком.
В ходе встречи Велиев дал высокую оценку уровеню отношений с НАТО, отметив важность развития взаимного сотрудничества, сообщила пресс-служба Минобороны.
Велиев отметил большой вклад в подготовку азербайджанских военных в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, отметив необходимость продолжения сотрудничества.
Адамчак выразил удовлетворение сотрудничеством с ВС Азербайджана в рамках партнерства с НАТО, выразил благодарность за вклад в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и др.
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