Делегация НАТО в Баку

Этот год знаменует собой важную веху в развитии отношений Азербайджана с НАТО: 30-летие присоединения к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). Юбилейная конференция в Баку собрала 26 ноября видных деятелей, чтобы поразмышлять о пути сотрудничества, подчеркнув как достижения, так и проблемы, а также наметив пути на будущее.