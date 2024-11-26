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(37 минут назад)
Делегация НАТО в Баку

Делегация НАТО в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Делегация НАТО в Баку

Делегация НАТО во главе с заместителем помощника генсека НАТО по операциям Бурджу Сан прибыла в Баку, говорится в сообщении Минобороны.

Делегация была принята в Управлении международного военного сотрудничества. На встрече обсуждалось выполнение Азербайджаном обязательств по «Индивидуально адаптированной программе партнерства» (ITPP) - правовой базе сотрудничества с НАТО.

Стороны также обсудили подготовку подразделений ВС Азербайджана в рамках «Концепции оперативных возможностей».

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.

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