Депутаты Бундестага встретились в Баку с правозащитниками
Депутаты Бундестага встретились в Баку с правозащитниками
1 марта правозащитник Руфат Сафаров, адвокат Зибейда Садыгова и адвокат Халид Агалиев встретились в Баку с восемью депутатами, представляющими различные фракции Комитета по правовым вопросам Бундестага Германии.
Делегацию возглавляет г-жа Элизабет Винкельмайер-Беккер, председатель юридического комитета Бундестага.
Руфат Сафаров сообщил Turan, что на встрече, состоявшейся в посольстве Германии, обсуждались текущая ситуация с правами человека в Азербайджане, репрессивная среда, политические и уголовные преследования, состояние СМИ, гражданского общества и правозащитных организаций. Отдельно был поднят вопрос об активистах, депортированных из Германии, а затем арестованных в Азербайджане по ложным обвинениям.
Была затронута также тема пыток оппозиционных активистов и массовые аресты религиозных людей.
Во встрече приняли участие посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн и советник посла Марсель Виетор.
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