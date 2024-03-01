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(2 часа назад)
Депутаты Бундестага встретились в Баку с правозащитниками

Депутаты Бундестага встретились в Баку с правозащитниками

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Депутаты Бундестага встретились в Баку с правозащитниками

1 марта правозащитник Руфат Сафаров, адвокат Зибейда Садыгова и адвокат Халид Агалиев встретились в Баку с восемью депутатами, представляющими различные фракции Комитета по правовым вопросам Бундестага Германии.

Делегацию возглавляет г-жа Элизабет Винкельмайер-Беккер, председатель юридического комитета Бундестага.

Руфат Сафаров сообщил Turan, что на встрече, состоявшейся в посольстве Германии, обсуждались текущая ситуация с правами человека в Азербайджане, репрессивная среда, политические и уголовные преследования, состояние  СМИ, гражданского общества и правозащитных организаций. ​Отдельно был поднят вопрос об активистах, депортированных из Германии, а затем арестованных в Азербайджане по ложным обвинениям.

Была затронута также тема пыток оппозиционных активистов и массовые аресты религиозных людей.

Во встрече приняли участие посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн и советник посла Марсель Виетор.

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