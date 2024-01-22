Депутаты ПАСЕ проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана
Депутаты ПАСЕ начали процедуру по ограничению полномочий делегации Азербайджана
В первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге депутаты проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана «за нарушение страной принципов организации».
С данной инициативой выступил депутат от Германии Франк Швабе.
В своем заявлении он отметил продолжающиеся нарушения прав человека и рост числа политзаключенных в Азербайджане, отказ официального Баку пригласить делегацию ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля.
Также он упомянул отказ Азербайджана допустить докладчиков ПАСЕ в Лачынский коридор в 2023 году.
Предложение было поставлено на голосование и принято большинством голосов.
Председательствующий на заседании Эммануэлис Зингерис сказал, что оценкой этого предложения будет заниматься Мониторинговый комитет ПАСЕ. У него есть 24 часа на то, чтобы представить своё заключение. Затем ПАСЕ обсудит этот вопрос и примет окончательное решение.
Делегация Азербайджана не может принять участие в голосовании по данному вопросу.
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Политика
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1 отзыв
Ruslan
2024-01-22
Самый лучший вариант это вообще исключить авторитраные страны из пасе какой от них толк на этом заседании никакого только пропоганда авторитаризма...