Полиция пресекла акцию протеста против президентских выборов
Полиция пресекла акцию протеста против президентских выборов
В понедельник полиция пресекла несогласованную акцию протеста под лозунгом: «Нет фальшивым выборам!». Акция была назначена азербайджанским политэмигрантом в Европе Туралом Садыглы в знак протеста против внеочередных президентских выборов.
Два дня назад он разместил на своем аккаунте в facebook баннер с призывом принять участие в акции: «Протестный митинг. Чтобы потребовать своих прав приходи на площадь 22 января в 13.00 к выходу станции метро «Нариманов» со стороны McDonalds”. https://www.facebook.com/photo/?fbid=7341844992516011&set=a.435924103108169
Сегодня на предполагаемом месте акции полиция задержала родителей Садыглы, и спустя час их отпустили.
Полиция удалила с предполагаемого места акции еще несколько человек, включая пожилого члена Азербайджанской партии "Демократии и благоденствия" Энвера Агамалыева и супругу арестованного активиста Рза Сафарсоя Тарану Сафарсой.
Получить комментарии в МВД не удалось.
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