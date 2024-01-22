  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast40 C
  • Вторник, 23 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Полиция пресекла акцию протеста против президентских выборов

Полиция пресекла акцию протеста против президентских выборов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Полиция пресекла акцию протеста против президентских выборов

В понедельник полиция пресекла несогласованную акцию протеста под лозунгом: «Нет фальшивым выборам!». Акция была назначена азербайджанским политэмигрантом в Европе Туралом Садыглы в знак протеста против внеочередных президентских выборов.

Два дня назад  он разместил на своем аккаунте в facebook баннер с призывом принять участие в акции: «Протестный митинг. Чтобы потребовать своих прав приходи на площадь 22 января  в 13.00  к выходу станции метро «Нариманов» со стороны McDonalds”.  https://www.facebook.com/photo/?fbid=7341844992516011&set=a.435924103108169

Сегодня на предполагаемом месте акции полиция задержала родителей Садыглы, и спустя час  их отпустили.

Полиция удалила с предполагаемого места акции еще несколько человек, включая пожилого члена Азербайджанской партии "Демократии и благоденствия" Энвера Агамалыева и супругу арестованного активиста Рза Сафарсоя Тарану Сафарсой.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей