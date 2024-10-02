Дети Губада Ибадоглу призывают премьер-министра Великобритании использовать COP29 для освобождения отца

Дети ученого-экономиста Губада Ибадоглу, находящегося под домашним арестом в Азербайджане, призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера использовать предстоящий климатический саммит COP29 в Баку, чтобы добиться освобождения их отца, сообщает Politico.

Губад Ибадоглу, старший научный сотрудник Лондонской школы экономики (LSE) и ярый критик нефтегазовой политики Азербайджана, был задержан в июле 2023 года по обвинению, которое правозащитные организации называют сфабрикованным. После нескольких месяцев в тюрьме Ибадоглу в апреле поместили под домашний арест.

Его сын, 24-летний Ибад Байрамов, рассказал изданию Politico, что здоровье его отца ухудшается и что ноябрьский климатический саммит COP29 «может стать последней возможностью» привлечь международное внимание к его делу.

«COP29 — это уникальная возможность. Если эта возможность не будет использована из-за ценностей, которых [должно] придерживаться правительство Великобритании, то невероятно сложно сказать, когда эта возможность появится снова», — сказал Байрамов.

Создавшаяся ситуация акцентируя внимание на нарушениях прав человека в Азербайджане, стране принимающей климатическаую конференцию этого года, усложняет повестку дня для премьер-министра Стармера и его кабинета. Великобритания намерена использовать саммит для восстановления своего лидерства в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.

Представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) заявил, что Великобритания «продолжит использовать наши дипломатические каналы для выражения своей обеспокоенности по поводу защиты свобод и прав человека в Азербайджане», но подтвердил, что этот вопрос не поднимался на саммите.

Пока неясно, примет ли Стармер участие в конференции в Баку в следующем месяце. Министр энергетики Эд Милибэнд должен возглавить британскую делегацию, ожидается также присутствие министра иностранных дел Дэвида Лэмми. Если Стармер примет участие, он, скорее всего, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поэтому Байрамов призвал его воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять вопрос о тяжелом положении своего отца.

Великобритания, будучи крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, имеет значительные рычаги влияния на страну, в особенности через энергетического гиганта BP и его проектов на Каспийском море. «Совершенно очевидно, что экономические связи дают Великобритании значительные рычаги влияния на Азербайджан, что есть не у многих стран в мире», — пояснил Байрамов. «Это дает Великобритании возможность поднимать вопросы».

Ибадоглу был арестован во время визита в Азербайджан в прошлом году. Amnesty International сообщает, что власти Азербайджана обвиняют его в изготовлении, приобретении или продаже фальшивых денег. Ибадоглу, и его семья отрицают все обвинения, а Amnesty называет их «сфабрикованными» и свидетельствующими о «возмездии за его критику правительства».

Семья требует от правительства Азербайджана разрешить Ибадоглу покинуть страну для необходимой операции на сердце, отмечая, что его состояние ухудшилось во время содержания под стражей.

Байрамов раскритиковал правительство Великобритании за его предполагаемое бездействие, заявив, что, хотя Германия и США проявляли активность, Великобритания «вела себя так, как будто ее не существует, и продолжала поддерживать свои экономические связи». Он подчеркнул связь между работой своего отца в LSE и британскими политическими деятелями, упомянув, что министр энергетики Милибэнд является выпускником этого учреждения.

LSE публично призвала к немедленному освобождению Ибадоглу. В ответ на парламентский запрос министр иностранных дел Стивен Даути подтвердил позицию Великобритании по правам человека, но сослался на совместное заявление с США, Германией и Францией, сделанное более года назад, которое не удовлетворило семью Ибадоглу.

Защитники прав человека поддержали требования семьи о более жестком ответе Великобритании. Луис Уилсон из Global Witness призвал министра энергетики Милибэнда воспользоваться возможностью обращения в Конституционный суд, чтобы оказать давление на Азербайджан, в то время как Полли Траскотт из Amnesty International призвала правительство Великобритании потребовать немедленного и безоговорочного освобождения Ибадоглу и предоставления ему доступа к медицинской помощи.

Представитель FCDO подтвердил приверженность Великобритании защите прав Ибадоглу, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий по решению проблем с правами человека в Азербайджане.

Команда председателя Азербайджана на КС-29 пока не дала комментариев по этому вопросу.