«Диалог» власти и политических партий без ПНФА

Накануне в Баку состоялась встреча представителей властей и 25 политических партий.

Встреча проводилась с целью «налаживания и развития конструктивного сотрудничества».

В ней приняли участие представители администрации президента Азербайджана, Милли Меджлиса, ЦИК, Счетной палаты, Минюста и Минфина, говорится в официальном сообщении.

Политические партии были представлены представителями всех зарегистрированных государством партий, за исключением Партии Народного Фронта Азербайджана.

Заведующий отделом администрации президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев заявил о заинтересованности властей в «последовательном и конструктивном сотрудничества между различными политическими силами, в здоровом политическом диалоге и солидарности по общенациональным вопросам».

Далее представители различных госорганов выступили с информацией о проводимой ими работе в рамках нового закона о политических партиях.

Так, представитель Минюста говорил о введении реестра членов партий, использования

системы «индивидуальный кабинет», об ответственности за нарушение законодательства.

Сотрудник Минфина рассказал о ведении бухгалтерского учета в деятельности партий, предоставления государственной финансовой помощи.

Представитель ЦИК информировал о предоставлении партиями финансовой отчетности в связи с участием в выборах и принятия ими пожертвований.

Сотрудник Счетной палата сфокусировал внимание на проверке целевого использования денег, выделяемых партиям из госбюджета.

В свою очередь, представители партий выразили свое отношений по обсуждаемым темам. В официальном сообщении перечислены все партии, представленные на встрече. Однако, в списке не оказалась ПНФА.

Зампред ПНФА Сеймур Хази отвечая на вопрос Turan о причинах отсутствия на встрече, отметил, что его организация не была приглашена. Однако, даже в случае приглашения, ПНФА не приняла бы участия в обсуждениях. “ПНФА лишь в том случае может участвовать в диалоге, если в нем будут участвовать компетентные лица. Кроме того, общественности заранее должна быть объявлена повестка диалога. Обсуждения и их результаты должны быть открытыми для общественности», - сказал Хази.