Ильхамиз Гулиев заявил о фальсификации возбужденного против него уголовного дела

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Ильхамиза Гулиева оглашен обвинительный акт. Активист отверг обвинения в незаконном обороте наркотиков и заявил о фальсификации уголовного дела.

В начале заседания Гулиев ходатайствовал представить в суде изъятый у него при задержании мобильный телефон. Он сказал, что в телефоне содержатся фото оперативников, которые следили за ним, а позже участвовали в задержании. Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Далее был оглашен обвинительный акт о совершении Гулиевым действий, предусмотренных ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

Гулиев не признал себя виновным, увязав уголовное дело с его интервью Abzas Media, где он выступил как эксперт. Гулиев длительное время работал помощником следователя и в интервью он рассказал о том, как полиция «подбрасывает наркотики задержанным по политическим делам».

После этого интервью, состоявшегося в начале октября 2023 года, он был арестован на 30 суток. При задержании у него изъяли мобильный телефон, который не был ему возвращен после освобождения.

После освобождения Гулиев обнаружив, что его аккаунт в соцсетях взломан, понял, что ему может быть предъявлено уголовное обвинение. Поэтому, он прошел обследование в наркологическом диспансере и получил медицинское заключение, что не является пользователем наркотиков. Кроме того, он обнаружил, что за ним следят лица в штатском.

Активист также заявил в суде, что при задержании он подвергся избиению в полицейском автомобиле.

Когда Гулиев был доставлен в 27-е отделение полиции Ясамальского района следователь сказал, что дано «указание» завести против него уголовное дело. Ему пригрозили физическим воздействием, вынудив подписать признание. Следующее судебное заседание назначено на 6 июня.

*Гулиев был задержан 4 декабря, а 6-го числа арестован на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

По мнению правозащитников, истинная причина ареста Гулиева - интервью Abzas Media, где он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел.