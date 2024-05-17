В субботу пасмурная погода сохранится

18 мая в Баку и на Апшероне сохранится пасмурная погода с осадками. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью составит +11+13, днем будет +15+19 градусов.

По районам страны также продолжатся осадки, местами интенсивные с грозой и градом, в горах возможен снег. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем составит +16+21 градусов. В горах ночью от -1 до +4, днем будет +4+8 градусов.