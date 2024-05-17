Экологический кризис в Азербайджане: скандалы с канализацией и бездействие государственных структур

Недавние расследования информационного агентства Turan выявили тревожные правовые нарушения и экологические угрозы, связанные с управлением канализацией в Азербайджане. В трех статьях, опубликованных Turan, освещаются серьезные упущения в государственном надзоре, которые привели к несанкционированному строительству канализационных линий и сбросу неочищенных сточных вод в Каспийское море вблизи популярных пляжей Загульба и Бузовна.

В первую очередь, расследование Turan показало, что ОАО "Азерсу", государственная компания по управлению водными ресурсами, в сговоре с Конфедерацией профсоюзов, в обход необходимых согласований с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, Министерством экологии и Исполнительной властью Хазарского района, провела канализационную линию в некие оздоровительные учреждения.

Все три государственных органа подтвердили отсутствие координации в письменных ответах на запросы Turan. Тем не менее, вместо того, чтобы бороться с незаконной деятельностью, угрожающей окружающей среде, эти ведомства уклонились от ответственности, посоветовав Turan обратиться в "соответствующие органы", не уточнив, кто это может быть. Этот бюрократический обход оставил без контроля незаконные операции по очистке сточных вод, что вызывает вопросы об эффективности и подотчетности нормативно-правовой базы Азербайджана.

Второй проблемой, на которую обратил внимание Turan, является продолжающийся сброс сточных вод в Каспийское море, что особенно сказывается на пляжах Загульба и Бузовна. Несмотря на очевидное загрязнение и опасность для здоровья, которое оно представляет, ни одно государственное учреждение не ответило на вопросы Turan и не предприняло никаких действий для уменьшения ущерба. Сточные воды продолжают стекать в море, загрязняя воду и делая пляжи небезопасными для общественного пользования. Постоянные запреты санитарной службы на купание в этих районах служат суровым напоминанием о неразрешенных проблемах загрязнения.

Небрежность государственных органов в регулировании и предотвращении экологических опасностей, а также их неспособность предоставить информацию гражданам и средствам массовой информации подчеркивают более широкую проблему бездействия правительства. Процесс получения информации от ответчиков сопряжен с задержками и путаницей, и часто для получения результатов требуются месяцы. Даже аппарат омбудсмена бывает бессильным, советуя составителю информационного запроса обращаться за помощью в суд — процесс, чреватый своими задержками и сложностями.

Turan обратился непосредственно к премьер-министру Али Асадову с просьбой о вмешательстве на самом высоком уровне.

Премьер-министру Азербайджанской Республики

Господину Али Асадову

Уважаемый господин премьер-министр,

Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему защиты окружающей среды на Апшероне и, в частности, противоправных действий ряда организаций и компании ОАО Азерсу, которая несет ответственность за строительство и управление системы водоснабжения и канализации.

Нелегальная канализация

Осенью прошлого года в Бузовны началась прокладка канализационной линии длиной более 2 км от санатория «Хазар» и оздоровительного центра «Шеки». Оба объекта находятся в ведении Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА). Санаторий «Хазар» закрыт и бездействует после выселения оттуда беженцев. ОЦ «Шеки» ремонтируется.

Мое расследование вывило грубое нарушение нормативно-правовых актов при прокладке канализационной линии. Я пришел к выводу, что эта система будет создавать постоянные экологические проблемы для окружающей среды. В результате работ также разрушено асфальтовое покрытие и оно пришло в негодность. Указанные объекты еще не подключены к канализации, однако уже на стыке с коллектором происходят аварии и канализационные стоки вырываются наружу. Мои информационные запросы показали, что в нарушение законодательства ОАО Азерсу и КПА не согласовали вопрос строительства, как того требует Градостроительный и строительный кодекс АР с местной исполнительной властью, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству. До сих пор я не могу получить информацию о проекте со стороны ОАО Азерсу и КПА. Эта проблема изложена в статье «Коррупционная канализация» от 2 апреля 2024 года на сайте turan.az.

Загрязнение морского побережья и моря канализационными отходами

В преддверии летнего туристического сезона я провел осмотр на пляжах Загульба и Бузовна. Зафиксировал стоки канализации в море. В Загульбе сток осуществляется из очистительного сооружения прямо у пляжа Мирвари. На пляже Бузовны слив на территорию пляжа осуществляется со стороны частных дач, а также водоотводу. Дело в том, что в центре Бузовны в районе Нахыр булагы с целью вывода грунтовых вод в море проложен водопровод (после вашего вмешательства в 2022 году водопровод был отремонтирован). Однако автомашины, вывозящие канализационные отходы частных домов, сливают отходы в люки водопровода, и таким образом нечистоты попадают в море в значительном объеме. Есть также информация, что к водопроводу нелегально подключены частные дома и объекты.

В целом вопрос экологии прибрежной части моря, а также необходимости централизованного управления прибрежными территориями, включая пляжи, также были изложены мною в статье. Это очень важно с точки зрения развития международного и местного туризма. Проблема изложена в статье “Поднимут ли азербайджанские пляжи "Голубые флаги” от 5 мая 2024 года на сайте turan.az.

Проблема доступа к информации

Не мнее важным вопросом является нарушение со стороны государственных органов и КПА закона о доступе к информации. Согласно законы ответы на информационные запросы должны представляться оперативно в течении 24 часов и в исключительных случая до 7 рабочих дней. Однако многолетняя практика доказывает, что это положение закона регулярно нарушается:

1.Ответ не представляется вовсе

2.Ответ составляет не по существу

3.Ответ приходит с большим опозданием

4.Ответ удается получить, и часто не, по существу, с помощью омбудсмена.

5.В случае судебного разбирательства в связи не получением ответа, суды обычно выступают в роли адвокатов ответчиков.

6. Ни разу суды и омбудсмен не применяли денежные штрафы в отношении нарушителей закона.

К письму приложены копии информационных запросов и ответов на них. Даты и ответы свидетельствуют о грубом нарушении закона О доступе к информации.

На получение информации для написания статьи из-за противозаконных действий должностных лиц уходит много времени, месяцы. Из-за этого частно не удается представить читателю всестороннюю информацию.

Написанное в этом письме мною - это серьезные проблемы, которые требует решения на высоком уровне.

Прошу вас дать поручение уполномоченным лицам и организациям рассмотреть и принять меры для устранения поставленных в письме и статьях проблем и восстановления законности.

С уважением, Мехман Алиев, директор ИА Turan

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