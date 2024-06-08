Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир

С 10 по 12 июня помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен посетит Ереван для проведения стратегического диалога, сообщил корреспондент Turan со ссылкой на Госдепартамент.

О'Брайен проведет встречи с политическим руководством страны, на которых будут обсуждены двусторонние отношения и пути их укрепления.

Как отмечает Госдеп, в центре внимания будет поддержка США продвижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном с использованием Алма-Атинской декларации для делимитации границы.

Кроме высокопоставленных правительственных чиновников О’Брайен проведет встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.