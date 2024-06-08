Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир
Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир
С 10 по 12 июня помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен посетит Ереван для проведения стратегического диалога, сообщил корреспондент Turan со ссылкой на Госдепартамент.
О'Брайен проведет встречи с политическим руководством страны, на которых будут обсуждены двусторонние отношения и пути их укрепления.
Как отмечает Госдеп, в центре внимания будет поддержка США продвижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном с использованием Алма-Атинской декларации для делимитации границы.
Кроме высокопоставленных правительственных чиновников О’Брайен проведет встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.
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