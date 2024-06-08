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(10 часов назад)
Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир

Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джеймс О’Брайен едет в Ереван продвигать мир

С 10 по 12 июня помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен посетит Ереван для проведения стратегического диалога, сообщил корреспондент Turan со ссылкой на  Госдепартамент.

О'Брайен проведет встречи с политическим руководством страны, на которых будут обсуждены двусторонние отношения и пути  их укрепления.

Как отмечает Госдеп, в центре внимания будет  поддержка США продвижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном с использованием Алма-Атинской декларации для делимитации границы.

Кроме высокопоставленных правительственных чиновников О’Брайен проведет встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.

 

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