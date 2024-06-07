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(3 часа назад)
Официальный визит Ильхама Алиева в Египет
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Официальный визит Ильхама Алиева в Египет

7 июня глава государства Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Египет.

О программе визита и его сроках пресс-служба президента не сообщает.
 

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