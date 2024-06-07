Официальный визит Ильхама Алиева в Египет

Расследование факта «воровства», о котором утром сообщило МВД, и которое якобы совершил запред оппозиционной партии Народного фронта Аяз Магеррамли, не подтвердилось. В полдень он был освобожден, после того, как суд оштрафовал его на 150 манат за «мелкое хулиганство» и «не подчинение полиции».