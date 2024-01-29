Дженнифер Морган: Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29

В рамках COP29 Германия хочет поделиться своим опытом с такими странами, как Азербайджан, и попытаться найти общие решения, связанные с управлением водными ресурсами. Об этом 29 января в Баку журналистам рассказала специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

По мнению Морган, Азербайджану следует рассмотреть способы построения более устойчивой экосистемы вокруг Каспийского моря, а также в стране и регионе в целом, чтобы обеспечить доступность водных ресурсов на десятилетия вперед.

«В этом отношении существует большой мировой опыт. В Германии идет процесс принятия закона об адаптации, мы рассматриваем каждый сектор. Одним из результатов последней конференции COP стал более глубокий анализ вопросов воды, продовольствия и энергетики. Думаю, что изучение этого опыта было бы в интересах Азербайджана", - сказала она.

Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29. «Мы стремимся работать напрямую с президентом COP29. Мы проведем 15-й Петерсбергский климатический диалог в Германии и надеемся на сотрудничество с Азербайджаном на этой встрече", - отметила она.

Кроме того, спецпредставитель МИД Германии по международной климатической политике отметила, что развитые страны выступают за то, чтобы более активно финансировать климатические вопросы.

Морган считает, что сейчас настало время для других стран выйти на мировую арену и взять на себя эту ответственность, как это согласовано в Парижском соглашении.

Отметим, что о решении проведения COP29 в Азербайджане было официально объявлено 11 декабря 2023 года в Дубае. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.