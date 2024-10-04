Эльвин Мустафаев прекратил голодовку после перевода в тюремный госпиталь

Отбывающий тюремное наказание член независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая Платформа» («Işçi Masası”) Эльвин Мустафаев, 3 октября прекратил голодовку после перевода его в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Об этом Turan сообщили его близкие.

Оказание ему эффективной медпомощи было одним из требований голодовки. Эльвин уже находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но его без обследования и лечения вернули в колонию, где он возобновил голодовку.

У Мустафаева продолжаются сильные головные боли и боли в позвоночнике. Если он будет надлежащим образом обследован и излечен, то причин для протеста не будет, добавил тот же источник.

*Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. 31 января Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам лишения свободы. Правозащитники признали его политзаключенным. Истинной причиной ареста называют борьбу Мустафаева за права работников сферы обслуживания.