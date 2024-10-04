Германия призывает Азербайджан и Армению «пройти последнюю милю на пути к мирному соглашению»

Посольство Германии в Азербайджане организовало накануне торжественный прием по случаю Национального дня этой страны — Дня германского единства. В ФРГ 3 октября отмечают 34-ю годовщину мирного воссоединения страны.

“Германское единство наступило с окончанием холодной войны и в то же время стало краеугольным камнем свободной и объединенной Европы. Немцы всегда будут благодарны своим соседям, союзникам и друзьям, которые поддерживали нас на этом пути. И мы всегда будем твердо отстаивать принципы и ценности, которые лежат в основе германского и европейского единства: свободу, мир, справедливость и демократию”, - сказал посол Ральф Хорлеманн (Ralf Horlemann), приветствуя собравшихся.

Касаясь двусторонних отношений, он отметил, что за последний год Германия и Азербайджан интенсивно взаимодействовали по широкому кругу вопросов, состоялось много взаимных визитов, включая два визита президента Ильхама Алиева в Германию и визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Баку.

По его словам, диалог между Баку и Берлином «был тесным, содержательным и конструктивным и характеризовался взаимным уважением».

«Одним из основных вопросов сотрудничества был и остается COP29. Будучи ведущей страной в процессе переговоров по климату, Германия изначально поддерживала Азербайджан в качестве будущего председателя COP. Поскольку мы видим десь возможности не только для одной страны, но и для всей планеты, и я хотел бы похвалить правительство Азербайджана за превосходную работу подготовке этой важнейшей конференции и успешному ее проведению и обеспечению ее успеха, которую оно до сих пор проделало», - подчеркнул Хорлеманн.

Германия заинтересована в успехе COP29 и активно продвигает энергетический переход к возобновляемому и устойчивому будущему, включая электромобильность. К 2030 году энергетический переход может создать в мире 30-50 миллионов новых рабочих мест.

С самого первого дня COP29 был тесно связан с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, далее отметил посол. «Мы возлагаем большие надежды на то, что COP29 также поможет принести мир на Южный Кавказ. Обе страны (Азербайджан и Армения) как никогда близки к мирному соглашению. Обе стороны предприняли смелые шаги к миру, и мы призываем их также пройти на этом пути последнюю милю, которая всегда самая трудная. Германия по-прежнему привержена поддержке этого процесса», - подчеркнул посол.

Германия, как член Европейского Союза, также привержена углублению и укреплению своих отношений с Азербайджаном. «В течение этого года мы обсудили множество вопросов, и мы с нетерпением ждем продолжения этого пути в будущем», - подчеркнул германский дипломат.

Выступивший от имени правительства Азербайджана начальник управления по европейским делам МИД Мамед Ахмедзаде отметил успешное развитие двусторонних связей.

Германия, по его словам, является вторым по величине торговым партнером Азербайджана среди стран ЕС. В прошлом году объем взаимной торговли достиг 1,8 миллиарда долларов США. А за первые восемь месяцев текущего года товарооборот составил 980 миллионов долларов США, отметил азербайджанский дипломат.

Он указал на большое количество немецких компаний, работающих в Азербайджане.

Важную роль в развитии экономического сотрудничества играет Азербайджано-Германская рабочая группа высокого уровня по торговле и инвестициям.

Миссия в этом году Ассоциацией восточного бизнеса Германии в Азербайджан была полезной для изучения новых возможностей сотрудничества, продолжил Ахмедзаде.

Одним из примеров двустороннего сотрудничества он также назвал активное участие германской стороны в подготовке к конференции COP29.