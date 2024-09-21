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(10 часов назад)
«Ени Азербайджан» получил 90 процентов мест в парламенте НАР

«Ени Азербайджан» получил 90 процентов мест в парламенте НАР

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Ени Азербайджан» получил 90 процентов мест в парламенте НАР

Верховный суд Нахчыванской автономной республики 20 сентября утвердил итоги состоявшихся 1 сентября досрочных выборов в региональный парламент.

Таким образом, в состав 45-местного Верховного меджлиса автономии вошли 41 депутат от партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемой президентом Ильхамом Алиевым и 4 «независимых» парламентариев.

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