«Ени Азербайджан» получил 90 процентов мест в парламенте НАР
«Ени Азербайджан» получил 90 процентов мест в парламенте НАР
Верховный суд Нахчыванской автономной республики 20 сентября утвердил итоги состоявшихся 1 сентября досрочных выборов в региональный парламент.
Таким образом, в состав 45-местного Верховного меджлиса автономии вошли 41 депутат от партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемой президентом Ильхамом Алиевым и 4 «независимых» парламентариев.
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