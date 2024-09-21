Политические консультации между Азербайджаном и Литвой
Политические консультации между Азербайджаном и Литвой
Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Литвы состоялся 20 сентября в Вильнюсе.
На переговорах азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, литовскую - заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов высокого уровня, расширения договорно-правовой базы и интенсификации межпарламентского сотрудничества.
Было также указано на наличие широких возможностей для сотрудничества в области развития взаимной торговли и инвестиций, транспорта, альтернативной энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства и агропромышленности, отмечена важность деятельности азербайджано-литовской межправительственной комиссии для развития экономических отношений.
Стороны констатировали, что расширению связей также способствует укрепление обменов и международных контактов в гуманитарной сфере, образовании, культуре и туризме.
Азербайджанская делегация проинформировала коллег о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также о ситуации в регионе в постконфликтный период, конструктивных шагах Азербайджана в направлении установления прочного мира, сохраняющейся минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях и проводимых здесь масштабных восстановительно-строительных работах.
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