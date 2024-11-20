Эрдоган подтвердил, что запретил полет президента Израиля в Баку
Эрдоган подтвердил, что запретил полет президента Израиля в Баку
Президент Турции подтвердил, что запретил самолету президента Израиля использовать воздушное пространство Турции для полета в Баку 17 ноября.
"Мы разорвали торговые связи с Израилем и не позволили ему использовать наше воздушное пространство", - сказал он, выступая на пресс-конференции во время саммита C20 в Бразилии.
"Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые связи с Израилем. Что касается визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство", - уточнил Эрдоган.
По его словам, у Герцога были и другие маршруты, чтобы добраться туда. "Турция обязана продемонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это сделаем", - добавил он.
Напомним, что израильские министры, прибывшие в Баку, сделали это коммерческими рейсами через Грузию.
Политика
-
- 21 ноябрь 2024, 13:45
Учредитель сайта Azel.Tv Афган Садыгов находится в тяжелом состоянии в результате голодовки, которую держит 62-е сутки в заключении в Грузии. Об этом в четверг сообщила его жена Севиндж Садыгова.
-
- 21 ноябрь 2024, 13:01
Администрация Байдена в среду подтвердила, что США вскоре поставят Украине противопехотные мины, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 21 ноябрь 2024, 12:37
Рано утром 21 ноября в Баку прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш для участия в заключительных мероприятиях климатической конференции COP29.
-
- 21 ноябрь 2024, 12:12
Вашингтон заявил в среду, что продолжают давление на Азербайджан для освобождения политзаключенных в стране. «Наша защита прав человека не связана с какой-либо конференцией. Это то, что происходит ежедневно; началось до COP29 и продолжится после», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Он сказал это, отвечая на вопрос TURAN не стал ли COP29 «упущенной возможностью» для освобождения политзаключенных в Азербайджане?
Написать отзыв