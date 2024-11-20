Эрдоган подтвердил, что запретил полет президента Израиля в Баку

Президент Турции подтвердил, что запретил самолету президента Израиля использовать воздушное пространство Турции для полета в Баку 17 ноября.

"Мы разорвали торговые связи с Израилем и не позволили ему использовать наше воздушное пространство", - сказал он, выступая на пресс-конференции во время саммита C20 в Бразилии.

"Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые связи с Израилем. Что касается визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство", - уточнил Эрдоган.

По его словам, у Герцога были и другие маршруты, чтобы добраться туда. "Турция обязана продемонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это сделаем", - добавил он.

Напомним, что израильские министры, прибывшие в Баку, сделали это коммерческими рейсами через Грузию.