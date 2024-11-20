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(33 минуты назад)
Осман Нариманоглу

Осман Нариманоглу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Осман Нариманоглу объявил голодовку в тюрьме

Отбывающий тюремное заключение в Шекинском пенитенциарном комплексе руководитель сайта demokratik.az  Осман Нариманоглу 19 ноября объявил голодовку. Он протестует против  уголовного преследования и игнорирование его жалоб генеральным прокурором Азербайджана, сообщила  супруга главы сайта Арзу Рзаева.

По ее словам, после объявления голодовки Нарманоглу заключили в карцер. Она выразила в связи с голодовкой беспокойство за здоровье мужа,  который и без того страдает от многих болезней.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что его оклеветали чиновники Управления мелиорации  Геранбойского района, а также врачи  Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы.

25 января 2024 г. суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, а 17 мая  апелляционный суд оставил в силе этот вердикт.  6 ноября Верховный суд утвердил приговор. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.

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