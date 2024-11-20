Осман Нариманоглу объявил голодовку в тюрьме

Отбывающий тюремное заключение в Шекинском пенитенциарном комплексе руководитель сайта demokratik.az Осман Нариманоглу 19 ноября объявил голодовку. Он протестует против уголовного преследования и игнорирование его жалоб генеральным прокурором Азербайджана, сообщила супруга главы сайта Арзу Рзаева.

По ее словам, после объявления голодовки Нарманоглу заключили в карцер. Она выразила в связи с голодовкой беспокойство за здоровье мужа, который и без того страдает от многих болезней.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что его оклеветали чиновники Управления мелиорации Геранбойского района, а также врачи Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы.

25 января 2024 г. суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, а 17 мая апелляционный суд оставил в силе этот вердикт. 6 ноября Верховный суд утвердил приговор. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.