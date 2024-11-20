Находящийся в Бакинском СИЗО-1 руководитель он-лайн Meclis.info Имран Алиев объявил голодовку. Об этом он сообщил в своем письме адресованном общественности.

Алиев сообщил, что голодает с 18 ноября в знак протеста против его ареста. «Я уже 7 месяцев незаконно нахожусь под арестом. Все это время судьи выносят решения по моему делу на основе фальшивых обвинений, не подкрепленных никакими доказательствами.

Алиев также сообщает, что возглавляемый им сайт “Məclis.info являлся платформой для мониторинга деятельности парламента и действовал с 2020 года на основе общественных интересов. Основной целью проекта являлось налаживание моста между гражданами и депутатами.

Однако в 2022-2023 г. из-за давления деятельность платформы была свернута и редакция перешла к он-лайн просветительству и информированию.

«Несмотря на то, что президент не раз говорил о важности механизма общественного контроля, нашу деятельность признали опасной и меня арестовали», - отметил Алиев.

За период ареста Алиев многократно был подвергнут физическому и психологическому давлению. Алиев также отмечает, что сильным ударом для него во время заключения стало известие о том, что его отец страдает от рака.

«В знак протеста против всего происходящего, я объявил голодовку и требую прекратить сфабрикованное уголовное дел и освободить меня», - отмечает Алиев.

*Имран Алиев был задержан 18 апреля в Бакинском аэропорту. Он был привлечен по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде иностранной валюты. Позднее дело Алиева было выделено в отдельное производство.

Алиев не признает себя виновным. Местные и международные правозащитные организации осудили преследование Алиева и связали уголовное дело против него с деятельностью его сайта Meclis.info, который мониторит работу парламента Азербайджана и его депутатов. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на три месяца.