замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян
Ереван пока не принял решения об участии на COP29
5 ноября МИД Армении получил новые предложения Азербайджана по мирному договору. Об этом в четверг журналистам сообщил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.
"Окончательного согласия по всем пунктам договора на данный момент нет", - сказал Костанян.
Переговоры по несогласованным пунктам еще продолжаются. При этом вопрос Конституции Армении не является пунктом мирного договора, сказал он.
Костанян не дал оценку последним предложениям Баку по несогласованным пунктам, но сказал, что нет и решения по поводу поездки армянской делегации на саммит COP29 в Баку.
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