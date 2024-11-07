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(3 часа назад)
замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян

замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ереван пока не принял решения об участии на COP29

5 ноября МИД Армении получил новые предложения Азербайджана по мирному договору. Об этом в четверг журналистам сообщил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Окончательного согласия по всем пунктам договора на данный момент нет", - сказал Костанян.

Переговоры по несогласованным пунктам еще продолжаются. При этом вопрос Конституции Армении не является пунктом мирного договора, сказал он.

Костанян не дал оценку последним предложениям Баку по несогласованным пунктам, но сказал, что нет и решения по поводу поездки армянской делегации на саммит COP29 в Баку.

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